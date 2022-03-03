Украинская система ПВО сбила над Киевом ракету. Фото
Украинская система противовоздушной обороны сбила над Киевом ракету 3П-14.1.0000 (номер неизвестен, из повреждений надпись видно не полностью).
В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.
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Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.
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Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".
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