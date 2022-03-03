Украинские военные из Бучи и Ирпеня вывезли женщин и детей через "зеленый коридор" железной дорогой. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

"В совместном сотрудничестве областные и местные власти, тероборона и Укрзализныця создали "зеленый коридор" и вывезли по железной дороге почти полторы тысячи человек. Еще 250 человек смогли вывезти на автобусах. Сейчас их доставляют в безопасность в западные регионы страны", - говорится в сообщении.

Для оставшихся жителей из Ирпеня и Бучи везут шесть фур с продуктами питания.

Также появилось видео того, как украинские военные подняли украинский флаг в Буче.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине оружие поставляют 19 стран.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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