Появились видео результата обстрела в Чернигове, который произошел около часа назад. В результате массовых ударов пострадали не только жилые дома, но и нефтебаза города. Количество жертв пока неизвестно.

"Чуть более получаса назад российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города. Много многоквартирных домов повреждено, окна опущены, стены повреждены, крыши, балконы, тротуары разрушены стены и жалюзи Военных объектов рядом НЕТ. Рядом находятся больницы, несколько школ и детских садов, десятки многоэтажек. На месте работают спасатели. Информация о пострадавших и пострадавших уточняется", - заявили в Черниговской ОГА.

А вот кадры непосредственно самого взрыва в городе.

Кроме того, в ГСЧС Черниговской области сообщили о том, что 3 марта около 08:10 по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. м куб. дизельного горючего.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Черниговскую область вошли белорусские войска. Об этом заявлял спикер регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов.

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