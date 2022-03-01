1 марта в Черниговскую область вошли белорусские войска. Об этом сообщил спикер регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов в комментарии "Суспільному".

В самой Беларуси это опровергают.

Вместе с этим глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что Чернигов категорически нельзя покидать, так как выезды из города заминированы. "Это означает, что там мины, и можно на них подорваться", - предупредил Чаус.

Напомним, вчера в Чернигове после артобстрела горел гипермаркет "Эпицентр" и соседние дома.

Также мы писали, что в Черниговской области местные жители остановили колонну российских войск.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал переговоры РФ и Украины по прекращению войны и заявил, что стороны переговорного процесса "просто красавцы".

Вместе с тем Лукашенко заявил, что средства ПВО в Беларуси приведены в боевую готовность и еще раньше он назвал условие, при котором запросит у РФ ядерное оружие.

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