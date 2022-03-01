Покидать Чернигов нельзя. Выезды из города заминированы - глава ОГА
Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что Чернигов категорически нельзя покидать, так как выезды из города заминированы.
Об этом он написал в своем Telegram-аккауете.
"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" - это означает, что там мины, и можно на них подорваться", - предупреждает Чаус.
Напомним, вчера в Чернигове после артобстрела горел гипермаркет "Эпицентр" и соседние дома.
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