Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что Чернигов категорически нельзя покидать, так как выезды из города заминированы.

Об этом он написал в своем Telegram-аккауете.

"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" - это означает, что там мины, и можно на них подорваться", - предупреждает Чаус.

Напомним, вчера в Чернигове после артобстрела горел гипермаркет "Эпицентр" и соседние дома.

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