Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна привела в готовность средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы "не допустить ударов в спину российским силам".

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Несколько зенитных и ракетных дивизионов в Украине якобы готовились нанести удар по находившимся в Беларуси войскам РФ, утверждает Лукашенко, объясняя почему привёл систему ПВО в состояние боевой готовности.

Ранее Лукашенко высказался о событиях в Украине.

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