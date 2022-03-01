Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна привела в готовность средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы "не допустить ударов в спину российским силам".

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко. 

Несколько зенитных и ракетных дивизионов в Украине якобы готовились нанести удар по находившимся в Беларуси войскам РФ, утверждает Лукашенко, объясняя почему привёл систему ПВО в состояние боевой готовности.

Ранее Лукашенко высказался о событиях в Украине.

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео

Также мы писали о том, что Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, которые прошли 28 февраля

Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.