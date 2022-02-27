Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обращение Зеленского к народу Беларуси.

"Наполеончик" обратился к Беларуси и советовал, что делать! К кому он обращается? Мы же всегда по-человечески относились к украинцам!" – сказал он.

Лукашенко также считает, что нынешний конфликт на Украине "это цветочки, но могут быть и ягодки", мол "день-два – будет война, а через три дня – мясорубка".

После этого Лукашенко посоветовал Зеленскому обратиться к украинскому народу.

По словам Лукашенко, до сих пор Киев никто не бомбил.

Еще комментарии Лукашенко по поводу Украины и переговоров на территории Беларуси.

"Люди гибнут, а они еще разглагольствуют", - прокомментировал он отказ Киева встречаться с россиянами в Гомеле.

"Есть силы, которые этот режим (Украину - Ред.) толкают: давайте, не сдавайтесь", - объясняет он.

"Чего мы медлим? Люди же гибнут. Ну, а завтра уже переговоры никому не понадобятся. Может, страна-победитель разговариваться ни с кем не станет", - считает Лукашенко.

Вообще речь Лукашенко крайне конфронтационная по отношению к Украине. Судя по всему, от союза с Путиным он не откажется.

Он говорит, что причиной начала военной операции на Украине стала якобы атака с ее стороны.

При этом подтвердил, что россияне использовали территорию Беларуси для удара по Украине: "Россияне с территории Беларуси запустили две ракеты, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы".

При этом считает, что "Россия не отступится от своих планов по поводу Украины".

Как писала "Страна", Зеленский отказался от переговоров с РФ в Беларуси. Несмотря на это, делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной и будет ждать

Напомним, в нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.