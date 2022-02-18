Президент Беларуси Александр Лукашенко будет советоваться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, перед тем как принять решение о своем президентстве.

Об этом он заявил во время совместной с Путиным конференции в пятницу, 18 февраля.

"Что касается моего президентства… Вот мы сейчас со старшим братом (надо полагать с президентов РФ Владимиром Путиным - Ред.) посоветуемся и решим, чего вы переживаете? Все будет нормально", - так Лукашенко ответил на вопрос о своем президентстве на будущие сроки.

Александр Лукашенко занимает должность президента Беларуси с 1994 года. В 2020 году состоялись очередные выборы президента в республике, согласно официальным результатам которых 80,1% избирателей отдали свои голоса за действующего гаранта. После оглашения результатов страну охватили массовые акции протеста.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Москве состоялась встреча президентов Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Во время встречи в Кремле Лукашенко объявил Запад проигравшим "первый раунд" кампании против России и Беларуси.