В пятницу, 18 февраля, президент России Владимир Путин встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча состоится в Москве.

Об этом сообщается в расписании событий на сайте Кремля.

Указано, что переговоры лидеров государств пройдут 18 февраля.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Это будет первая встреча президентов в текущем году. В прошлый раз они встречались в Санкт-Петербурге 29 декабря 2021 года, тогда стороны договорились о проведении совместный учений. Сейчас эти учения под названием "Союзная рещимость-2022" проходят на территории Беларуси, и Киев и Минск договорились о взаимных командировках своих военных атташе на учения.

Напомним, президенты России и Беларуси подписали декрет об углублении интеграции между двумя странами. Он включает в себя 28 союзных отраслевых программ.

Также сообщалось, что Лукашенко уверен, что через 15 лет Украина войдет в Союзное государство России и Беларуси