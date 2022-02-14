Президент Беларуси Александр Лукашенко, который не верит в войну России с Украиной, завил, что Запад хочет устроить конфликт с участием нашей страны. При этом воевать с Украиной, по его мнению, никто не планирует.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью для Александра Мороза, пишет Белта.

"Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы - это далеко", - сказал президент.

По его словам, если бы против Украины действительно планировалась война, то средства массовой информации вели бы себя иначе.

"Потому что СМИ - это артподготовка современной войны... И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война",- резюмировал Лукашенко.

Напомним, в интервью для Владимира Соловьева Лукашенко заявил, что отрежет Украине поставки электричества и ГСМ в случае обострения на Донбассе.

Также сообщалось, что Лукашенко назвал Зеленского "безголовым" и сказал, что Запад толкает президента Украины на войну.