Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе своего выступления в тбилисском суде, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы тот не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщает "РИА-Новости".

"Я был 4 раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч", - сказал Саакашвили.

Ранее мы писали, что Михаил Саакашвили в суде в Тбилиси спел гимн Украины. Подсудимый политик начал свое выступление с того, что назвал все выдвинутые против него обвинения беспочвенными, а прокуроров и суд - коррупционерами.

Напомним, что 13 января Михаил Саакашвили обратился к украинцам, впервые лично появившись на судебном заседании в Тбилиси по делу о незаконном пересечении границы.

А 4 февраля Саакашвили появился в суде в футболке с надписью "за волю Украины". Его волосы заметно поседели, а сам он пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья.