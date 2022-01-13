Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к украинцам, впервые лично появившись на судебном заседании в Тбилиси по делу о незаконном пересечении границы.

Об этом сообщается в Facebook-аккаунте опального политика в четверг, 13 января.

"Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и там начнут рассматривать тот факт, что против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение. И это является экстерриториальной юрисдикцией Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень жду, что вы на это будете реагировать", – заявил Михаил Саакашвили.

Саакашвили попросил украинцев поддержать его. Источник: Facebook/Михаил Саакашвили

Ранее "Страна" сообщала, что сторонники Саакашвили заявили о создании "групп неповиновения" и пообещали "коридоры позора" для власти.

Также мы писали, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в конце декабря из госпиталя перевели в тюрьму в Рустави, требует допустить к нему независимых врачей, а также предоставить ему возможность конфиденциально общаться с посетителями. В противном случае он грозит прибегнуть к "крайней форме протеста".