Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого перевели из госпиталя в Руставскую тюрьму, впервые публично признал, что у него малолетняя дочь - Элис-Мария.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 31 декабря.

"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя любимая девочка и младшая дочь", - написал он.

При этом политик не назвал имя матери своей дочери, но ранее СМИ сообщали, что известная грузинская певица Софо Нижарадзе, которая проживает в США, в июне 2020 года родила дочь, ее назвали Элис-Мария.

Ранее мы писали, Саакашвили сейчас встречается с нардепом Верховной Рады Елизаветой Ясько. При этом Михаил состоит в официальном браке с гражданкой Нидерландов Сарой Рулофс и у него есть еще двое детей - 16-летний Николоз и 21-летний Эдуард.

Недавно мы писали, что в сети появилась информация, что Лиза Ясько беременна от экс-президента Грузии Михаил Саакашвили.

Также сообщали, что любимая Саакашвили заявила, что у Михо наблюдаются провалы в памяти.