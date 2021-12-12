Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проверит психиатр. Об этом заявил один из врачей медицинского консилиума, созданного при омбудсмене страны Григол Григолия, передает Sputnik Грузия.

"Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему тяжело стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому необходимо, чтобы консилиум посетил экс-президента в больнице и узнал, какое медикаментозное лечение он получает", - сказал Григолия.

Проверить состояние психологического здоровья Саакашвили решили после слов руководителя реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани о том, что политику в тюремной больнице вводили психотропные препараты.

Также информацию о том, что политик принимает психотропы подтвердила и лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили. Из-за этого у экс-президента якобы даже появились проблемы со сном.

Ранее Саакашвили заявил, что прекратит свой курс лечения до тех пор, пока ему не вернут телевизор и не начнут пускать посетителей. Телевизором экс-президенту запретили пользоваться в качестве дисциплинарного наказания.

Также сообщалось, что по словам медика из Грузии, врачи в Руставской тюрьме прописали Саакашвили высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было надобности. По ее мнению, злоупотребление психотропными препаратами может быть расценено как фармакологические пытки.