Руководитель грузинского Центра "Эмпатия" врач Мариам Джишкариани заявила, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили врачи в Руставской тюрьме прописали высокие дозы психотропных препаратов. При этом в таких лекарствах не было необходимости.

Об этом сообщает в субботу, 4 декабря, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление врача Джишкариани в интервью грузинскому телеканалу "Мтавари архи".

"Подобное злоупотребление психотропными препаратами по международным стандартам можно расценивать как фармакологические пытки и жестокое обращение с пациентом", - считает Джишкариани.

Медик не исключает, что правительству и министерству юстиции Грузии придется ответить в Страсбургском суде по правам человека на вопрос, почему Саакашвили были прописаны психотропные препараты в высоких дозах.

"В настоящее время у Саакашвили проявляется посттравматическое стрессовое расстройство, которое требует лечения продолжительностью два-три месяца, но не в Руставской тюрьме", - добавила Джишкариани.

Медики из центра "Эмпатия" на альтернативной основе дважды осматривали Саакашвили в военном госпитале в Гори, где он проходит восстановительное лечение после голодовки.

Ранее "Страна" сообщала, что 24 ноября украинский адвокат Евгений Грушовец посетил в военном госпитале Гори Михаила Саакашвили, задержанного в Тбилиси 1 октября. Юрист нашел состояние политика, который проходит курс реабилитации после прекращения голодовки, не очень хорошим, особенно психологическое. Кроме того, возлюбленная Саакашвили Лиза Ясько говорила, что из-за длительного голода у экс-президента Грузии повреждены мозг и внутренние органы.

Также мы писали, что суд по делу Михаила Саакашвили после заседания в понедельник, 29 ноября, из-за стычек сторонников экс-президента Грузии с полицией отложили почти на месяц - до 23 декабря.