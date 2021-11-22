У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку еще в начале октября, поврежден мозг и внутренние органы.

Об этом заявила возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько после посещения Михаила.

"Неделю назад мы говорили, что его состояние критическое, но даже тогда он был в силах. Сегодня я этих сил не увидела. Те симптомы, о которых мы услышали, что повреждены внутренние органы и головной мозг, это очень страшно. На данный момент я не представляю, как за какое-то короткое время можно реабилитироваться", - сказала Ясько.

При этом Ясько добавила, что морально Саакашвили "держится и продолжает быть в боевом духе".

Напомним, 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку. Хотя его признали виновным по уголовным статьям, он считает себя политическим заключенным.

В начале этого месяца Саакашвили госпитализировали в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси.

19 ноября Михаила Саакашвили перевели из Глданской тюрьмы в военный госпиталь Гори.

После чего врачи консилиума, созданного министерством юстиции Грузии, осмотрели бывшего президента страны Михаила Саакашвили в военном госпитале в городе Гори. Между тем политик начал есть после продолжительной голодовки.