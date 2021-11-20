Врачи консилиума, созданного министерством юстиции Грузии, осмотрели бывшего президента страны Михаила Саакашвили в военном госпитале в городе Гори. Между тем политик начал есть после продолжительной голодовки.

Об этом 20 ноября сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова врачей консилиума.

Врачи заявили, что состояние политика стабильное, а питается он в соответствии со специальным режимом.

"Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме. В настоящее время его состояние улучшилось. Составлен протокол дальнейшего восстановления после длительной голодовки, который согласован с лечащими врачами. Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается позитивная динамика, хотя определенные изменения остаются", - рассказал член консилиума врач Александр Цискаридзе.

Ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори. По словам врачей, политик до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, поэтому его поместили в палату интенсивной терапии.

Также мы информировали, что Саакашвили принимал пищу еще находясь в тюрьме, хотя заявлял об отказе не только от полноценной еды, но еще и от соков, витаминов и глюкозы. Когда появилось видео из тюрьмы, на котором он с аппетитом что-то ест, Саакашвили заявил, что это якобы была "не еда, а минералы и микроэлементы", которые ему прописали врачи для поддержания организма на фоне голодовки.