Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного на родине 1 октября и вскоре после этого заключенного в тюрьму, 19 ноября переведут из Глданской тюрьмы в военный госпиталь Гори.

Об этом передает "Грузия Online" со ссылкой на адвоката политика Нику Гварамия.

"Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори и прекратит голодовку после размещения в госпитале", - сказал юрист.

По словам Гварамия, адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты сегодня же отправятся в Гори, чтобы осмотреть клинику.

"Разумеется, мы думаем, что там наверно есть и высококвалифицированные врачи, но для нас важно точно знать, и мы сможем узнать это от специалистов, что там все протекает нормально, и протокол восстановления после голодовки должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты", - заявил адвокат.

Саакашвили принял решение после консультации с адвокатом и консулом Украины. Сотни сторонников экс-президента несколько часов провели у парламента Грузии, ожидая новостей из Глданской тюрьмы. Сообщение о скором переводе Саакашвили они встретили овациями.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.

Группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария пришла к выводу, что в результате голодовки у Саакашвили развилось энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Медики призвали незамедлительно перевести Саакашвили в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, указав на риски для жизни пациента. Минюст Грузии согласился этапировать Саакашвили в Гори.

Как писала "Страна", несмотря на плохое самочувствие Саакашвили потребовал встречи с консулом Украины.

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