Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался покидать Глданскую тюремную больницу и попросил встречи с консулом Украины и со своим адвокатом.

Об этом сообщает "Sputnik Грузия" со ссылкой на слова депутата парламента Грузии Екатерины Херхеулидзе в пятницу, 19 ноября.

"Он попросил тюремную администрацию пригласить консула Украины и адвоката Нику Гварамия. Пока они не придут, и вместе с нами он не примет решение, он отсюда не выйдет", — сказала Херхеулидзе.

Предложение властей о переводе Саакашвили в военный госпиталь несколько часов назад озвучил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Депутат Херхеулидзе находится у здания глданской тюрьмы и ждет, пока тюремная администрация позволит ей войти и встретиться с Саакашвили.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили решили перевезти в военный госпиталь после того, как он потерял сознание на встрече со своими юристами. В Минюсте Грузии заявили, что приняли решение доставить Михаила Саакашвили в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили.

Также мы писали, что у Саакашвили невролог подозревает заболевание мозга, из-за которого он может впасть в кому и даже умереть. Однако провести МРТ головного мозга экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в пенитенциарном учреждении невозможно, поскольку в больнице Глданской тюрьмы нет необходимого аппаратного обеспечения.