У Саакашвили невролог подозревает заболевание мозга, из-за которого он может впасть в кому и даже умереть. Однако провести МРТ головного мозга экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в пенитенциарном учреждении невозможно, поскольку в больнице Глданской тюрьмы нет необходимого аппаратного обеспечения.

Об этом заявил грузинский омбудсмен Нино Ломджария в Facebook.

"Михаила Саакашвили нужно незамедлительно перевести в функционально работающую и имеющую большой опыт полипрофильную клинику, так как есть высокая вероятность развития эпилептического статуса или комы, что может привести к летальному процессу", - говорится в сообщении омбудсмена в Facebook.

В настоящее время заключенный ожидает в тюремной больнице перевода в военный госпиталь города Гори. Решение о переводе принял Минюст Грузии.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе также настаивал на переводе Саакашвили в клинику, где есть аппарат МРТ.

"Состояние тяжелое, очень тяжелое. Сейчас, например, здесь у нас был невролог, который допустил очень неприятный диагноз, который, по моему мнению, заслуживает очень большого внимания. Миша Саакашвили должен быть переведен в многопрофильную больницу, где есть аппарат высокого уровня, который позволяет изучить состояние его головного мозга", - заявлял Кипшидзе.

Напомним, вчера, 18 ноября, стало известно, что Саакашвили упал в обморок в тюремной больнице Грузии. Об этом сообщил его адвокат. После потери сознания заключенному экс-президенту руками открывали глаза, а потом решили перевезти в военный госпиталь.