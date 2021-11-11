В четверг, 11 ноября, в Тбилиси проходит митинг оппозиции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюремной больнице. В участников акции кидали камни и двое людей пострадали.

Об этом сообщает "Sputnik Грузии".

Начиная с 8 ноября оппозиция объявила о начале протестов, среди их требований - перевести Саакашвили из тюремной больницы в обычную клинику, освободить его и назначить досрочные парламентские выборы. С того дня в Грузии каждый день проходят акции протеста возле разных ведомств.

Сегодня сотни участников митинга в Тбилиси устроили шествие к зданию Службы государственной безопасности. Во время их марша, из окон рядом стоящего дома начали кидать камни и в результате пострадали мужчина и женщина, им понадобилась помощь медиков. Состояние мужчины оценивают как удовлетворительное, насколько сильно пострадала женщина пока неизвестно.

Инцидент произошел, когда лидер "Национального движения" Ника Мелия призвал участников митинга пойти к изоляторам временного содержания, в которых содержатся задержанные участники вчерашней акции протеста.

Напомним, несколько дней назад Михаила Саакашвили перевели из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. Причем сам экс-президент физически упирался перемещению в клинику и его несли за руки и ноги.

Также "Страна" подробно разбиралась, как Саакашвили отсидел свои первые 40 дней и что будет дальше.