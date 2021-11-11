Европейский суд по правам человека призывает бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку, которая продолжается уже более 40 дней.

Об этом со ссылкой на адвоката экс-президента Ника Гварамию сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы получили ответ от ЕСПЧ, в котором отмечено, что Страсбургский суд призывает Михаила Саакашвили прекратить голодовку, следовательно, в то же время признает тот факт, что Саакашвили действительно голодает", - приводит агентство слова адвоката.

Он также добавил, что ЕСПЧ обязал руководство Грузии сообщать о состоянии здоровья Саакашвили и о всех проведенных медицинских вмешательствах.

По его словам, правозащитники получили ответ на направленную жалобу на несоответствующие медицинские условия для политика.

Решение ЕСПЧ прокомментировал в Фейсбуке министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Также он прикрепил к публикации ответ от Страсбургского суда.

По его данным, суд также отказал Михаилу Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику.

"Страсбургский суд не удовлетворил вышеуказанное ходатайство заявителя и вместо того, чтобы перевести его в гражданскую клинику государства, призвал сторону-заявителя прекратить голодовку. Правительство Грузии должно предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о здоровье и безопасности заявителя до 24 ноября 2021 года", - добавил Брегадзе.

Напомним, Саакашвили заявил, что в тюремной больнице его били и таскали за волосы.

Также "Страна" подробно разбиралась, как Саакашвили отсидел свои первые 40 дней, почему не получается МихоМайдан что будет дальше.