Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил принять во внимание призыв Европейского суда по правам человека и прекратить голодовку, которая продлилась более сорока дней.

Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил его адвокат Ника Гварамия.

"Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку.. .Как только меня переведут из этого учреждения (тюремной больницы, в которой Саакашвили находится сейчас - Ред.) в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку", - процитировал адвокат решение Саакашвили.

Адвокат рассказал, что экс-президент требует организовать для него место в больнице, где будет обеспечена безопасность и необходимое лечение в послереабилитационный период.

Напомним, голодовку Михаил Саакашвили объявил в день своего задержания в Тбилиси - 1 октября. То есть он продолжает ее уже сорок второй день. Как Саакашвили провел в тюрьме свои первые сорок дней и что будет дальше подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что несколько дней назад Саакашвили перевели из тюрьмы в тюремную больницу в Глданском районе Тбилиси. По словам соратника экс-президента, находится в этом учреждении для Саакашвили небезопасно, поскольку среди персонала работает много бывших заключённых.