Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезут в военный госпиталь после потери сознания на встрече со своими юристами.

Об этом сообщает "РЕН-ТВ" в четверг, 18 ноября.

По данным источников "РЕН-ТВ", экс-главу Грузии решили отправить в лечебное учреждение, находящееся в 80 километрах от Тбилиси.

Адвокат Саакашвили Беки Басилая рассказал, что упавшему в обморок после длительной голодовки Саакашвили руками открывали глаза. Затем его вынесли из комнаты свиданий и увезли в неизвестном направлении.

Михаила Саакашвили перевезут в военный госпиталь. Источник: "Рен-ТВ"

Ранее "Страна" сообщала, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что к экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, не допускают личного врача. По словам омбудсмена, во время последнего посещения доктору стало известно, что в анализах Саакашвили был обнаружен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.

Также мы писали, что в Тбилиси сторонники Саакашвили собрались на митинг и требуют его перевода в многопрофильную клинику.