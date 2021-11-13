В Тбилиси в субботу, 13 ноября, на проспекте Руставели проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает телеканал Рустави-2 в субботу, 13 ноября.

Члены Единого национального движения (ЕНД) и их сторонники собрались на проспекте Руставели.

Участники акции требуют перевода заключенного экс-президента Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику.

Лидеры "Национального движения" по-прежнему считают, что Михаил Саакашвили должен быть освобожден из тюрьмы.

На митинге присутствует член политсовета Единого национального движения Георгий Барамидзе.

"Этих людей нельзя убивать в амбулаторной тюрьме, где нет условий, и помещать их в обычную больницу, так как в прошлом году было переведено около 580 заключенных, когда им потребовалось сохранить свое здоровье и жизнь", - заявил Барамидзе.

Ранее "Страна" сообщала, что ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил принять во внимание призыв Европейского суда по правам человека и прекратить голодовку, которая продлилась более сорока дней.

Также мы писали, что Зеленский попросил главу грузинского правительства пустить к Саакашвили его мать и украинских врачей.

Впрочем, по итогам переговоров грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили с президентом Украины Владимиром Зеленским в правительстве Грузии сообщили о недопустимости вмешательства украинских граждан в дела страны, комментируя ситуацию с Михаилом Саакашвили.