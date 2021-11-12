В правительстве Грузии обнародовали заявление по итогам переговоров грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщили о недопустимости вмешательства украинских граждан в дела страны, комментируя ситуацию с Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии на странице в Facebook.

В грузинском правительстве заявили, что Зеленский позвонил Гарибашвили и поинтересовался состоянием здоровья Саакашвили. Премьер-министр Грузии заявил, что тот, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня в тюрьме и получает необходимую медицинскую помощь.

"В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", - говорится в сообщении.

На требование Зеленского допустить врачей к Саакашвили, грузинский премьер ответил, что об экс-президенте Грузии заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии.

Напомним, в Офисе президента ранее обнародовали свою версию переговоров Зеленского с Гарибашвили. Сообщалось, что стороны обсудили экс-лидера Грузии, а ныне председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. В ходе разговора, Зеленский попросил главу грузинского правительства пустить к Саакашвили его мать и украинских врачей.

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