Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили. Стороны обсудили бывшего лидера Грузии, а ныне председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме в Рустави.

Зеленский попросил главу грузинского правительства допустить к политику его мать и близких, а также украинских врачей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента утром в пятницу, 12 ноября.

Зеленский, как рассказали в ОП, в ходе разговора с Гарибашвили, поднял вопрос обеспечения прав Саакашвили, так как он является гражданином Украины и добавил, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.

Президент также заявил о недопустимости "применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения".

Также Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близких.

"Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михаилу Саакашвили украинских врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее сообщалось, что Саакашвили прекратил голодовку после более 40 дней.

Также писали, что ЕСПЧ призывал Саакашвили прекратить голодовку и отклонил его ходатайство о переводе в частную клинику.