Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что к экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, не допускают личного врача.

Об этом Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"К гражданину Украины Михаилу Саакашвили не допускают личного врача Нику Кипшидзе. Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михаилу. Иногда он вынужден ожидать по 5-7 часов у входа в тюрьму №18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения здоровья Михаила Саакашвили", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, во время последнего посещения доктору стало известно, что в анализах Саакашвили был обнаружен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.

"Стабилизировать состояние его здоровья можно только медицинскими препаратами, но из-за недопуска личного врача Михаил отказался их принимать", - заявила Денисова.

Она сообщила о том, что, по словам врача, Михаил готов начать выполнять решение Европейского Суда по правам человека и прекратить свою голодовку только в том случае, если его поместят в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации после голодовки.

"Ника Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и Народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы №18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер для вывода Михаила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты-врачи, имеющие соответствующий опыт и профессию", - написала Людмила Денисова.

Напомним, ранее стало известно, что к Михаилу Саакашвили, чье состояние здоровье резко ухудшилось, не пустили сформированный грузинским Министерством здравоохранения консилиум врачей.

Кроме того, омбудсмен Людмила Денисова ранее заявила, что намерена проверить условия содержания под арестом гражданина Украины Михаила Саакашвили. Для этого она прибыла в Грузию, где рассчитывает встретиться с содержащимся под стражей экс-президентом этой страны. Однако ей отказали во встрече с Саакашвили, который находится в тюремной больнице Грузии.