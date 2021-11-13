У находящегося в тюремной больнице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили резко ухудшилось состояние здоровья, к тюрьме пригнали реанимобиль.

Об этом вечером в субботу, 13 ноября, сообщила его девушка, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Буквально только что состояние Михаила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию!" – написала Ясько.

Также она сообщила, что личный врач Саакашвили находится рядом со своим пациентом. Кроме того, Ясько процитировала его слова: "Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет".

Напомним, недавно президент Украины Зеленский попросил главу грузинского правительства пустить к Саакашвили его мать и украинских врачей.

Ранее "Страна" сообщала, сегодня в Тбилиси сторонники Саакашвили собрались на митинг и требовали его перевода в многопрофильную клинику.

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