Суд над Михаилом Саакашвили за незаконное пересечение им границы Грузии в машине с молочной продукцией состоится во вторник, 16 ноября.

Об этом сообщил адвокат экс-президента Грузии, передает Telegram-канал "Klymenko.Time" в понедельник, 15 ноября.

Напомним, что Саакашвили прибыл в Грузию из Украины на пароме. Он прятался в грузовике с молочной продукцией. Если изначально сообщалось, что он пересек границу с Грузией на фургоне с зеленью, то позже прокуратура заявила, что грузовик был с молочной продукцией.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Грузии предъявили официальные обвинения экс-президенту страны Михаилу Саакашвили. Опальному политику предъявлено обвинение по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы. В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Также мы писали, что к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, чье состояние здоровье на днях резко ухудшилось, не пустили сформированный грузинским Министерством здравоохранения консилиум врачей. После того как медики, которые должны были проверить состояние здоровья экс-президента, прождали два часа, им заявили об окончании рабочих часов.