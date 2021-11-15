К экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, чье состояние здоровье на днях резко ухудшилось, не пустили сформированный грузинским Министерством здравоохранения консилиум врачей.

Об этом со ссылкой на адвоката Саакашвили Шота Тутберидзе сообщила "Грузия online" в воскресенье, 14 ноября.

Михаил Саакашвили сейчас находится в Гландской тюремной клинике №18, в которую и не пустили консилиум врачей. После того как медики, которые должны были проверить состояние здоровья экс-президента, прождали два часа, им заявили об окончании рабочих часов.

"Сегодня первый случай, когда Саакашвили было отказано в реализации права на защиту здоровья. Это незаконный и постыдный факт", - сказал адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе.

Напомним, Саакашвили перевели из тюремной камеры в тюремную клинику, при этом сам он сопротивлялся этому переводу.

Также сообщалось, что на прошлой неделе, 11 ноября, Саакашвили объявил о завершении голодовки. "Как только меня переведут из этого учреждения (тюремной больницы, в которой Саакашвили находится сейчас - Ред.) в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку", - заявил он.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как Саакашвили отсидел свои первые 40 дней и что будет дальше.