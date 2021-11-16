Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой отказали во встрече с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который находится в тюремной больнице Грузии.

Об этом она Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия). О причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в готовящемся письме", - написала Денисова.

Она также написала, что попытается встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Саакашвили.

"На сегодняшний день мы имеем противоречивые данные и о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, и о том, каким образом, если состояние здоровья ухудшится, они будут проводить реанимационные процедуры в отсутствии, как мы обладаем информацией, оборудования и профессионально подготовленных врачей. Поэтому мы хотим сейчас туда зайти… и дальше решать, что делать", - заявила она.

В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что "грузинское законодательство не предусматривает вход (в тюремную больницу, - Ред.) народного защитника Украины".

"Такой необходимости нет, мы не обязаны. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье… Именно с этим мотивом народного защитника пока не впустили", - сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Людмила Денисова собиралась проверить условия содержания под арестом Михаила Саакашвили. С этой целью она прибыла в Грузию, где хотела лично встретиться с содержащимся под стражей экс-президентом этой страны.

Кроме того, мы также информировали о том, что суд над Михаилом Саакашвили за незаконное пересечение им границы Грузии в машине с молочной продукцией состоится во вторник, 16 ноября.