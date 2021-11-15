Омбудсмен Людмила Денисова намерена проверить условия содержания под арестом гражданина Украины Михаила Саакашвили. Для этого она прибыла в Грузию, где рассчитывает встретиться с содержащимся под стражей экс-президентом этой страны. Об этом Денисова сообщила в Telegram-канале.

"Прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдан гражданина Украины, главу исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили", - говорится в сообщении.

По словам омбудсмена, на прошлой неделе Саакашвили жаловался ей в письме на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просил о встрече.

Она опубликовала письмо от Саакашвили. В нем, узник сообщает, что его здоровье начало стремительно ухудшаться и условия его содержания гораздо хуже, чем были ранее. Саакашвили просит Денисову приехать к нему, чтобы убедиться в этом.

Посольство Украины направило запрос в минюст Грузии о предоставлении разрешения на встречу Денисовой с Саакашвили 16 ноября. На данный момент омбудсмен ожидает решения грузинской стороны.

Напомним, Саакашвили перевели из тюремной камеры в тюремную клинику, при этом сам он сопротивлялся этому переводу.

Также сообщалось, что на прошлой неделе, 11 ноября, Саакашвили объявил о завершении голодовки. "Как только меня переведут из этого учреждения (тюремной больницы, в которой Саакашвили находится сейчас - Ред.) в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку", - заявил он.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как Саакашвили отсидел свои первые 40 дней и что будет дальше.