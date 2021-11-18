По словам адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, его клиент упал в обморок в тюремной больнице Грузии.

Об сообщает Радио Свобода в Facebook.

"Михаил Саакашвили упал после встречи с адвокатами ... его вытащили из комнаты на носилках. Мы ждем информации от пенитенциарной службы", - сказал журналистам адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе.

Напомним, 15 ноября омбудсмен Людмила Денисова заявила о намерениях проверить условия содержания под арестом гражданина Украины Михаила Саакашвили. Для этого она прибыла в Грузию, где рассчитывает встретиться с содержащимся под стражей экс-президентом этой страны.

"Прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдан гражданина Украины, главу исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили", - написала она в Телеграм-канале.

Однако позже стало известно, что Людмиле Денисовой отказали во встрече с Михаилом Саакашвили, который находится в тюремной больнице Грузии.

Кроме того, вчера, 17 ноября, она заявила, что к Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, не допускают и его личного врача.