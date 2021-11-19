Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого из тюремной клиники решили перевезти в военный госпиталь, обратился за помощью к Соединенным Штатам Америки.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

"Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов", - заявил Саакашвили в переданной адвокатам записке, с которой ознакомилось Bloomberg.



В издании сообщают, что Саакашвили передал "наспех написанные от руки" ответы на вопросы через своих адвокатов в среду, 17 ноября. Кроме того, он заявил, что во время заключения его били, и таскали по асфальту под "насмешки" других заключенных.

Также Саакашвили обратил внимание на то, что власти Грузии отказали ему в переводе в гражданскую больницу, передаче телефона, а также праве присутствовать на судебном заседании по его делу.

Напомним, вчера, 18 ноября, стало известно, что Саакашвили упал в обморок в тюремной больнице Грузии. Об этом сообщил его адвокат. После потери сознания заключенному экс-президенту руками открывали глаза, а потом решили перевезти в военный госпиталь.