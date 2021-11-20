В субботу, 20 ноября, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую объявил еще в начале октября.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на врача политика Николоза Кипшидзе.

Саакашвили официально прекратил голодовку сразу после того, как его перевели в военный госпиталь в Гори.

"Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии", – сказал врач.

Также о прекращении голодовки сообщил и его адвокат Ника Гварамия, передает Грузия online.

Напомним, 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку. Хотя его признали виновным по уголовным статьям, он считает себя политическим заключенным.

Как выяснилось позже, Саакашвили принимал пищу в тюрьме, несмотря на то, что в этот же день он сообщил об отказе от соков, витаминов и глюкозы. Однако, сам Саакашвили заявил, что это якобы была "не еда, а минералы и микроэлементы", которые ему прописали врачи для поддержания организма на фоне голодовки.

В начале месяца Саакашвили госпитализировали в больницу тюрьмы в Глданском районе Тбилиси. После чего 19 ноября экс-президента Грузии должны были перевести из Глданской тюрьмы в военный госпиталь Гори.