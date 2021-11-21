Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился с письмом к американскому изданию, в котором он назвал власть Грузии антидемократической, также обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой о рассмотрении введения санкций против страны, в которой он заключен.

Об этом сообщает издание Politico.

Саакашвили заявил, что нынешняя власть в его родной стране - антидемократическая, а правящая партия "Грузинская мечта" взяла под свой контроль судебную систему и многие СМИ. Кроме того, он также убежден, что действующие грузинские правители "отказываются от западного курса и сближают страну с Россией".

"Грузинский народ неоднократно заявлял о желании вступления страны в НАТО, но вместо этого нынешние власти заигрывают с Ираном и Россией по поводу создания платформы "регионального сотрудничества", которое возрождает идею устранения западного влияния в стратегическом регионе Южного Кавказа.

…Сегодня я призываю администрацию (президента США Байдена) внести свой вклад в поддержку нашей молодой демократии, которая находится в серьезной опасности", - говорится в сообщении.

Экс-президент Грузии также считает, что Штаты должны открыто осудить грузинскую власть за "попытки подорвать демократию в стране", а "Конгресс должен рассмотреть вопрос введения санкций против нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с глобальным законом Магнитского".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Саакашвили невролог заподозрили заболевание мозга, из-за которого была угроза - впасть в кому и даже умереть. Однако провести МРТ головного мозга экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в пенитенциарном учреждении было невозможно, поскольку в больнице Глданской тюрьмы нет необходимого аппаратного обеспечения.

В связи с эти, его перевели в военный госпиталь, где врачи консилиума, созданного министерством юстиции Грузии, осмотрели Саакашвили . Между тем, политик начал есть после продолжительной голодовки.