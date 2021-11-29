В понедельник, 29 ноября, под Тбилисским городским судом, куда сегодня утром доставили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сторонники Саакашвили устроили стычки с правоохранителями.

Об этом сообщает Mtavari.tv.

На данный момент обстановка у суда напряженная - в ответ на потасовки силовики применили перцовый спрей, пострадали несколько человек, предположительно также арестованы несколько человек.

Протестующие стали бросать в полицейских бутылками. Правоохранители вынудили протестующих покинуть территорию, после чего они перебрались на аллею Агмашенебели.

МВД обратилось к участникам митинга с призывом воздержаться от насилия и дать возможность провести заседание суда.

"Каждый случай нарушения закона будет сопровождаться немедленным и законным ответом полиции", - указано в заявлении.

Протестующие заблокировали обе стороны дороги возле городского суда Тбилиси. Также ограничено движение по аллее Агмашенебели.

Сам Михаил Саакашвили находится в суде, СМИ опубликовали его первое фото с момента ареста.

В суде сегодня рассматривается дело о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года.

Ранее "Страна" сообщала, что после 50 дней голодовки у Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

В то же время 24 ноября украинский адвокат Евгений Грушовец посетил в военном госпитале Гори Михаила Саакашвили. Юрист нашел состояние политика, который проходит курс реабилитации после прекращения голодовки, не очень хорошим, особенно психологическое. Ране возлюбленная Саакашвили Лиза Ясько говорила, что из-за длительного голода у экс-президента повреждены мозг и внутренние органы.