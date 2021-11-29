Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который на родине является фигурантом нескольких уголовных дел, 29 ноября доставили под усиленной охраной в городской суд Тбилиси из военного госпиталя в городе Гори. На сегодня назначено заседание по делу о силовом разгоне митинга 7 ноября 2007 года и захвате в тот же день телекомпании "Имеди", передает "Рустави 2".

К зданию суда стянуто большое количество силовиков. Также собрались и сторонники Михаила Саакашвили. На сегодняшнем слушании планируют продолжить исследование доказательств.

Ранее Саакашвили заявил, что все открытые против него уголовные дела являются сфабрикованными, а сам он подвергается политическому преследованию со стороны власти Грузии.

Напомним, что Михаил Саакашвили нелегально прибыл в Грузию 29 сентября. И уже 1 октября он был задержан в Тбилиси. О том, как он пробрался на территорию Грузии мы писали в отдельном материале.

Ранее "Страна" сообщала, что после 50 дней голодовки у Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

Также мы рассказывали, что в Минздраве Грузии не видят необходимости лечить Саакашвили за пределами страны.