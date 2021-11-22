"Как Грузия в 2008 году. Саакашвили это дорого обошлось". Разведка РФ обвинила Украину в подготовке к войне
В России прозвучало очередное опровержения заявлений о подготовке к войне с Украиной. На этот раз заявление сделала Служба внешней разведки России (СВР).
В СВР сообщения о подготовке вторжения России в Украину назвали лживыми. И в ответ на эти утверждения обвинили саму Украину в концентрации сил и средств ВСУ на границе с Россией и Беларусью.
Об этом сообщает бюро СВР.
В СВР провели параллель между нынешней ситуацией в Украине с Грузией образца августа 2008 года, когда грузинская армия пошла в наступление на Южную Осетию.
"Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - заявили в СВР РФ.
Напомним, разведка США заявила о планах России напасть на Украину сразу с трех сторон и назвала сроки. В свою очередь в Кремле заподозрили подготовку провокации после публикации западных СМИ о намерениях РФ напасть на Украину.
Также мы сообщали, что у Путина опровергли планы по нападению России на Украину и назвали их безосновательным нагнетанием напряженности.