В России прозвучало очередное опровержения заявлений о подготовке к войне с Украиной. На этот раз заявление сделала Служба внешней разведки России (СВР).

В СВР сообщения о подготовке вторжения России в Украину назвали лживыми. И в ответ на эти утверждения обвинили саму Украину в концентрации сил и средств ВСУ на границе с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает бюро СВР.

В СВР провели параллель между нынешней ситуацией в Украине с Грузией образца августа 2008 года, когда грузинская армия пошла в наступление на Южную Осетию.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - заявили в СВР РФ.

Напомним, разведка США заявила о планах России напасть на Украину сразу с трех сторон и назвала сроки. В свою очередь в Кремле заподозрили подготовку провокации после публикации западных СМИ о намерениях РФ напасть на Украину.

Также мы сообщали, что у Путина опровергли планы по нападению России на Украину и назвали их безосновательным нагнетанием напряженности.