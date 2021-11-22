Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации и и генерал МВД Геннадий Москаль утверждает, что глава Офиса президента Андрей Ермак является "агентом спецслужб России" и даже назвал его агентурный псевдоним.

Об этом Москаль сказал в интервью для "5 канала".

"Российские говорят: что там ваш Тимофеев делает? Я говорю - какой Тимофеев? Ну так это же агентурный псевдоним Ермака в России - Тимофеев", - заявил Москаль.

"Если это действительно так, то с псевдонимом сильно не напрягались. Потому что он легко просчитывается для всех, кто хорошо знает историю. Жил в 16 веке такой знаменитый казак Ермак, покоритель Сибири. А отчество у него было Тимофеевич", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Козачий атаман Ермак был историческим завоевателем Сибири для Русского государства. В эпическом фольклоре его сравнивают с с эпическим богатырём Ильёй Муромцем. Козак Ермак был среднего роста, коренастый, с тёмными и кучерявыми волосы и чёрной бородой.

Козак Ермак. Фото: Википедия

Напомним, согласно информации расследования Bellingcat, распоряжение об отмене операции по "вагнеровцам" отдал Ермак.

Также сообщалось, что 21 января, на восьмую годовщину начала Евромайдана в Киеве прошли мероприятия сторонников "Революции достоинства". Протестующие пришли к Офису президента и поставили Зеленскому ультиматум: 10 дней на увольнение Ермака.