В Офисе Президента Украины заявили, что в разработке скандального "Глоссария названий, терминов и словосочетаний, рекомендованных для использования в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей" принимали участие руководитель ОП Андрей Ермак, а также его заместители Кирилл Тимошенко, Андрей Сибига, Игорь Жовква, Алексей Днипров и четыре руководителя директоратов Офиса президента.

Об этом говорится в ответе ОП на запрос "Украинских Новостей".

"В проработке Глоссария названий, терминов и словосочетаний, который рекомендовано использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (далее - Глоссарий) принимали участие Директорат по информационной политике (Победоносцева И.Е.), Директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики (Билаш П.М.), Директорат по внешней политике и стратегическому партнерству (Скляр А.В.), Департамент по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (Буквич А.В.), руководитель Офиса Президента Украины Ермак А.Б., заместители руководителя Офиса Президента Украины Тимошенко К.В., Сибига А.И., Жовква И.И., Днипров А.С.", - говорится в ответе.

Кроме того, журналисты опубликовали копию предложений Офиса президента к проекту "Глоссария названий, терминов и словосочетаний...".

Офис президента указывал, что:

"понятие "крымчане" нельзя считать фейком, оно означает жителей Крыма независимо от того, свободен он или оккупирован..."

"топоним "Донбасс" сам по себе представляет нейтральное понятие для обозначения историко-географического региона Украины, которое давно укоренилось в украинском языке и не может считаться клише российской пропаганды..."

"упоминание так называемых ДНР/ЛНР представляется нецелесообразным. Кроме того, усматривается нецелесообразным употребление в официальных документах понятий, которые могут трактоваться как признание даже определенного уровня самостоятельности структур, созданных РФ на ВОТ (например, понятие "псевдогосударственные образования")..."

"следует изъять содержание третьей колонки, поскольку понятие "блокада" априори несет отрицательную коннотацию и не может применяться для обозначения временного прекращения товарооборота с ВОТ (временно оккупированными территорями)..."

Напомним, с целью противостояния "российской агрессии" СНБО разработали глоссарий. После этого эксперты раскритиковали глоссарий СНБО.

"Страна" подробно анализировала содержание этого "словаря", в котором Великая Отечественная война объявлялась фейком.