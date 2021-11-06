Над "Словарем российской пропаганды" работали Ермак, Тимошенко и еще 7 чиновников из Офиса президента
В Офисе Президента Украины заявили, что в разработке скандального "Глоссария названий, терминов и словосочетаний, рекомендованных для использования в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей" принимали участие руководитель ОП Андрей Ермак, а также его заместители Кирилл Тимошенко, Андрей Сибига, Игорь Жовква, Алексей Днипров и четыре руководителя директоратов Офиса президента.
Об этом говорится в ответе ОП на запрос "Украинских Новостей".
"В проработке Глоссария названий, терминов и словосочетаний, который рекомендовано использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (далее - Глоссарий) принимали участие Директорат по информационной политике (Победоносцева И.Е.), Директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики (Билаш П.М.), Директорат по внешней политике и стратегическому партнерству (Скляр А.В.), Департамент по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (Буквич А.В.), руководитель Офиса Президента Украины Ермак А.Б., заместители руководителя Офиса Президента Украины Тимошенко К.В., Сибига А.И., Жовква И.И., Днипров А.С.", - говорится в ответе.
Кроме того, журналисты опубликовали копию предложений Офиса президента к проекту "Глоссария названий, терминов и словосочетаний...".
Офис президента указывал, что:
- "понятие "крымчане" нельзя считать фейком, оно означает жителей Крыма независимо от того, свободен он или оккупирован..."
- "топоним "Донбасс" сам по себе представляет нейтральное понятие для обозначения историко-географического региона Украины, которое давно укоренилось в украинском языке и не может считаться клише российской пропаганды..."
- "упоминание так называемых ДНР/ЛНР представляется нецелесообразным. Кроме того, усматривается нецелесообразным употребление в официальных документах понятий, которые могут трактоваться как признание даже определенного уровня самостоятельности структур, созданных РФ на ВОТ (например, понятие "псевдогосударственные образования")..."
- "следует изъять содержание третьей колонки, поскольку понятие "блокада" априори несет отрицательную коннотацию и не может применяться для обозначения временного прекращения товарооборота с ВОТ (временно оккупированными территорями)..."
Напомним, с целью противостояния "российской агрессии" СНБО разработали глоссарий. После этого эксперты раскритиковали глоссарий СНБО.
"Страна" подробно анализировала содержание этого "словаря", в котором Великая Отечественная война объявлялась фейком.