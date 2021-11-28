Консилиум врачей, которые занимаются лечением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после 50-дневной голодовки, диагностировал у него синдром посттравматического стрессового расстройства.

Об этом журналистам сказала руководитель консилиума врачей, президент центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

"По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация", - заявил Джишкариани.

В то же время она добавила, что у Саакашвили нет такого психического расстройства, чтобы он не смог завтра явиться на судебный процесс.

"Решение о судебном процессе он примет сам, у него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд. Решение в связи с этим он принимает сам", - объяснила Джишкариани.

Судебный процесс по делу Саакашвили назначен на 29 ноября. На данный момент неизвестно, даст ли пенитенциарное учреждение возможность Саакашвили присутствовать на заседании суда.

Напомним, 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку. Хотя его признали виновным по уголовным статьям, он считает себя политическим заключенным.

Также 24 ноября украинский адвокат Евгений Грушовец посетил в военном госпитале Гори Михаила Саакашвили, задержанного в Тбилиси 1 октября. Юрист нашел состояние политика, который проходит курс реабилитации после прекращения голодовки, не очень хорошим, особенно психологическое. Между тем 22 ноября возлюбленная Саакашвили Лиза Ясько говорила, что из-за длительного голода у экс-президента повреждены мозг и внутренние органы.