Суд по делу Михаила Саакашвили после заседания в понедельник, 29 ноября, из-за стычек сторонников экс-президента Грузии с полицией отложили почти на месяц - до 23 декабря.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отметим, что Саакашвили обвиняют по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и погроме в офисе телекомпании "Имеди".

29 ноября Саакашвили впервые после задержания доставили в суд. Он заявил на заседании, что во время нахождения под стражей его пытали. Во время выступления из стеклянной камеры в зале суда он отказался признавать полномочия прокуратуры.

"Весь мир поражен тем, что я обращаюсь к вам через эту стеклянную стену вместо того, чтобы свободно передвигаться по созданной мной стране. Все знают, что я не должен сидеть в тюрьме, потому что все обвинения против меня сфабрикованы и политически мотивированы", - сказал Саакашвили.

Напомним, вчера к зданию суда в Тбилиси пришли тысячи сторонников Михаила Саакашвили. Они устроили стычки с полицией, силовики применили перцовый спрей. В результате 15 человек были задержаны.

Также мы писали, что после 50 дней голодовки у Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.