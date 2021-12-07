Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прекращает курс лечения до того, пока не будут удовлетворены санкции, наложенные Службой государственного инспектора в отношении министерства юстиции по поводу публикации кадров с ним в тюрьме.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на слова личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, который навестил бывшего грузинского лидера в военном госпитале города Гори.

Служба госинспектора во вторник, 7 декабря оштрафовала на 2,5 тысяч лари (до 810 долларов) Минюст Грузии за то, что ведомство в ноябре опубликовало кадры с Саакашвили, где видно, что он принимает пищевые добавки. Также на видео был запечатлен момент доставки бывшего лидера в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси из тюрьмы города Рустави. Госинспектор посчитал, что Минюст нарушил закон "О защите персональных данных".

"Я прекращаю любое медицинское лечение и не завершу этот протест, пока власти не удовлетворят решения главы Службы госинспектора - не аннулируют дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск моих посетителей", - зачитал Кипшидзе письмо Саакашвили.

Саакашвили также рассказал, что сотрудники Специальной пенитенциарной службы пришли к нему во вторник и заявили, что после того, как его 8 ноября доставили в тюремную больницу, в палате которой он толкнул медицинский анализатор и бросил его на пол, в качестве дисциплинарного наказания лишают его возможности пользоваться телевизором.

Ранее "Страна" сообщала, что грузинская врач заявила, что Саакашвили в тюрьме пытали психотропными препаратами.

Также мы писали, что в Минздраве Грузии не видят необходимости лечить Саакашвили за пределами страны.