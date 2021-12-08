В четверг, 9 декабря, в Тбилисском городском суде состоится заседание, где будет рассмотрено дело о незаконном пересечении грузинской границы Михаилом Саакашвили. Но он не сможет присутствовать в суде из-за состояния здоровья.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Я не смогу прийти завтра на судебное заседание по состоянию здоровья. Единственная причина, по которой я хотел приехать, заключалась в том, чтобы ободрить и поддержать людей, которые месяцами страдали из-за меня. Этих людей нужно немедленно освободить и вернуть их семьям!" - написал Саакашвили.





Ранее Саакашвили заявил, что прекратит свой курс лечения до тех пор, пока ему не вернут телевизор и не начнут пускать посетителей. Телевизором экс-президенту запретили пользоваться в качестве дисциплинарного наказания.

Также сообщалось, что по словам врача их Грузии, врачи в Руставской тюрьме прописали Саакашвили высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было надобности. По ее мнение, злоупотребление психотропными препаратами может быть расценено как фармакологические пытки.