Следователи Генпрокуратуры Грузии предъявили обвинение бывшему заместителю министра внутренних дел страны Георгию Лорткипанидзе в помощи Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении госграницы. Обвинение выдвинуто заочно.

Как передает ТАСС, об этом на брифинге для журналистов сообщил прокурор Леван Вепхвадзе.

"Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе", - сказал он.

По версии обвинения, Лорткипанидзе знал, что Саакашвили планировал пересечь грузинскую границу незаконным путем и разработал специальный план для этого. Против бывшего чиновника уголовное дело возбуждено по статье об оказании помощи в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Лорткипанидзе грозит до пяти лет лишения свободы.

В прокуратуре Грузии напомнили, что Лорткипанидзе также проходит в качестве обвиняемого по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года. Его обвиняют в превышении служебных полномочий.

Сейчас экс-заместитель министра проживает в Украине, где он был главой полиции Одесской области ровно до тех пор пока в ней губернаторствовал Михаил Саакашвили.

Как писала "Страна", в конце ноября Саакашвили доставили в горсуд Тбилиси на заседание по делу о силовом разгоне митинга в 2007 году.

Однако из-за стычек сторонников экс-президента с полицией суд отложили почти на месяц - до 23 декабря.