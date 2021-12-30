Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находился в военном госпитале в городе Гори, насильно вывезли в Руставскую тюрьму.

Об этом в Facebook сообщила его девушка и нардеп Верховной Рады Елизавета Ясько.

По ее словам, Саакашвили без его согласия среди ночи вывезли из госпиталя в городе Гори и перевезли в тюрьму Рустави.

"Михаила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени силой похитили из госпиталя Гори. Насильственно повалили и вывезли в Руставскую тюрьму. В сознании ли он, в каком состоянии - пока неизвестно", - написала нардеп.

По словам Ясько, до этого Саакашвили весь день был в плохом состоянии и не вставал.

Напомним, несколько дней назад Михаил Саакашвили узнал о планах перевести его в тюрьму и упал в обморок. После этого его еще на какое-то время оставили в госпитали, пояснив это проблемами с давлением.

Также мы писали о том, что по словам врача из Грузии, медики в Руставской тюрьме прописали Саакашвили высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было надобности. По ее мнению, злоупотребление психотропными препаратами может быть расценено как фармакологические пытки.