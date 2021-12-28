Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание, когда узнал, что его планируют доставить из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму.

Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 декабря, со ссылкой на заявление представителя омбудсмена Грузии Анны Джаниашвили после посещения бывшего грузинского лидера в больнице.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария отправила своего представителя в военный госпиталь после того, как родные и близкие Саакашвили в понедельник вечером, 27 декабря, стали заявлять, что их не пускают к бывшему президенту, и этот запрет, вероятно, связан с тем, что его планируют перевести обратно в тюрьму.

"Сегодня я навестила Михаила Саакашвили. Он мне сообщил, что вечером к нему пришли люди и сообщили, что планировали вывезти его из госпиталя, из-за чего он оказал сопротивление, после чего ничего не помнит. После того как он пришел в себя, ему сказали, что больше не собираются его никуда перевозить", - сказала Анна Джаниашвили.

Ранее "Страна" сообщала, что, по словам врача из Грузии, медики в Руставской тюрьме прописали Саакашвили высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было надобности. По ее мнению, злоупотребление психотропными препаратами может быть расценено как фармакологические пытки.

После этого заявления один из врачей медицинского консилиума, созданного при омбудсмене страны Григол Григолия сообщил, что состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проверит психиатр.

Также мы писали, что возлюбленная Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что из-за длительного голода у бывшего президента Грузии повредились мозг и внутренние органы.