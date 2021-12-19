У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти, что вызвано насилием и пытками, которым он подвергся в Глданской тюрьме.

Об этом заявила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько после того, как проведала Саакашвили в Горийском военном госпитале.

По ее словам, с учетом этих симптомов его нельзя переводить в Руставскую тюрьму.

"Он очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен проходить на свободе. Посттравматический синдром, который есть у Михаила Саакашвили, влияет как на физическое, так и на ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, что вызвано тем насилием и пытками, которым он подвергся в Глданской тюрьме", - объяснила Ясько.

По словам депутата, будет ли присутствовать Саакашвили на судебном процессе, запланированном на 22 декабря, по большей части зависит от его состояния здоровья.

Ранее "Страна" писала, что по словам врача из Грузии, медики в Руставской тюрьме прописали Саакашвили высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было надобности. По ее мнению, злоупотребление психотропными препаратами может быть расценено как фармакологические пытки.

После этого заявления один из врачей медицинского консилиума, созданного при омбудсмене страны Григол Григолия сообщил, что состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проверит психиатр.